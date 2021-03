Quando la moda unisex si fa specchio di un’evoluzione che non conosce barriere, nascono collezioni Genderless come quella di VRL, venduta in esclusiva da AW LAB

La moda unisex torna di moda. AW LAB lancia in esclusiva la collezione Genderless di VRL, street brand italiano che punta il focus sulle culture giovanili e sul nuovo modo di combattere stereotipi di genere. Nei tempi in cui vediamo crollare differenze, fondersi sessi, azzerarsi diversità, la moda diventa protagonista come vetrina e personificazione di identità. I capi unisex si fanno simbolo di consapevolezza, raccontano a gran voce la lunga storia sulla gender fluidity che oggi, più che mai, sta facendo passi da gigante. E non solo. Accoglie sfide e si accosta alle nuove generazioni, da sempre parte integrante di grossi cambiamenti, e ne fa tendenza. Creare collezioni genderless, capi che stanno bene sia a lui che a lei, unificando la moda uomo-donna, abbraccia le mille sfumature dell’identità e abbatte le distinzioni.

Genderless di VRL una collezione perfetta per la Gen-Z

Numerosissime griffe e fashion houses negli ultimi anni stanno puntando sulla fluidità di genere per costruire le proprie collezioni. Genderless di VRL si basa su capi che includono hoodies, t-shirt e pants in fit unisex. Le tinte universali black e fluo tentano di enfatizzare il concetto “No Boundaries” e a giocare un ruolo fondamentale sono i ragazzi e le ragazze di oggi, la Generazione Z o Gen-Z, molto poco incline a categorizzazioni e modelli di genere precostituiti. Adeguarsi per stare al passo coi tempi è diventato dunque un imperativo e avanzare proposte, oltrepassando l’identità sessuale binaria, diventa un’attitudine del fast fashion. Questo è Genderless di VRL, disponibile sia online che negli store AW LAB italiani e spagnoli.

Partire dalla moda unisex per un futuro senza schemi

Antonio Marrari, a capo del comparto marketing di AW LAB, si è espresso in merito alla decisione di abbracciare un marchio come VRL, in uscita con la collezione Genderless. “AW LAB, da anni megafono del pensiero dei più giovani, attraverso la collezione Genderless di VRL, vuole enfatizzare il concetto NO BOUNDARIES superando ogni barriera di genere, età, cultura, religione, identità sessuale. Per non porsi mai alcun limite nell’essere sempre se stessi”. Un invito, dunque, a combattere cliché e a scrivere la propria storia al di là di ogni controversia. Una collezione che si fa voce del brand; un brand che sfida gli stereotipi e che celebra la rivoluzione di capovolgere le idee convenzionali. Il futuro è senza schemi: ognuno indosserà ciò che ha voglia di indossare, al di là dei pregiudizi.